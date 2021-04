Bayern-Aufstellung gegen PSG fix: Choupo-Moting startet erneut – Boateng auf der Bank

Hansi Flick nahm sich vor dem emotionalen Wiedersehendes FC Bayern München mit Paris Saint-Germain am Mittwoch (21 Uhr/Sky) auch wegen des nächsten personellen Rückschlags keine Zeit für Sentimentalitäten. Gut sieben Monate nach dem Endspielsieg (1:0) gegen Neymar, Kylian Mbappé & Co. schwärmte der Münchner Erfolgstrainer nicht vom Champions-League-Triumph. Total konzentriert nahm er nur den nächsten Schritt zur Titelverteidigung der Münchener in den Fokus, bei dem ihm nach dem verletzten Weltfußballer Robert Lewandowski nun auch noch Serge Gnabry wegen eines positiven Corona-Tests fehlt. Anzeige

Wie am Wochenende beim 1:0 gegen RB Leipzig baut Flick in der Spitze wieder auf den letztjährigen Paris-Profi Eric Maxim Choupo-Moting. Der Lewandowski-Backup, dessen Insiderwissen über Paris Flick schätzt, sieht in dem Wiedersehen mit den PSG-Kumpels um die deutschen Nationalspieler Julian Draxler und Thilo Kehrer eine "geile Geschichte". Der Ausfall von Gnabry ändert an der Startformation vorerst nichts, Leroy Sané und Kingsley Coman beginnen auf den Außenpositionen wie schon zuletzt in der Liga.Die gegen Leipzig, als man zum zweiten Mal am Stück ohne Gegentor blieb, überzeugenden Niklas Süle und Lucas Hernández dürfen erneut beginnen. Jerome Boateng, der den Verein laut Kicker zum Saisonende verlassen muss, sitzt nur auf der Bank. "Das war ein klares Zeichen, dass wir gegen einen guten Gegner auch zu null spielen können", sagte der ebenfalls gesetzte Kapitän und Stammkeeper Manuel Neuer.

Aufstellung fix: So spielt der FC Bayern gegen PSG Manuel Neuer ©

Für Flick bleibt die Zielsetzung trotz des mit der Infektion Gnabrys verbundenen nächsten bitteren Ausfalls für die Bayern-Offensive die gleiche. "Wir wollen ins Halbfinale. Deswegen müssen wir die zwei Spiele sehr konzentriert angehen. Das ist unser Ziel und unsere Aufgabe", sagte der FCB-Coach und wollte nicht zuletzt wegen der Personalsorgen nicht auf das Endspiel im vergangenen Sommer zurückschauen. "Bei uns hat das Finale keine Relevanz. Es ist ein neues Spiel gegen eine neue Mannschaft mit einem neuen Trainer." Viel wird gegen PSG von der Tagesform abhängen. "Die Chance ist 50:50", sagte Bayerns französischer Verteidiger Benjamin Pavard, der rechts in der Viererkette startet. Die Münchner sind seit 19 Spielen in Europa ungeschlagen, als zweites Team könnte man die Marke von 20 Partien knacken.

PSG fehlen einige Stammspieler Und PSG? Den Franzosen fehlen die Stammkräfte Marco Verratti und Alessandro Florenzi wegen Corona-Infektionen. Zudem läuft es in der Liga durchwachsen für die Künstler von Mauricio Pochettino, dem Nachfolger des im Dezember entlassenen Thomas Tuchel. Drei Pleiten in den jüngsten sechs Spielen drücken aufs Gemüt. Während die Bayern in Leipzig zur Freude von Flick ("Finale können wir") den Ruf als Experten für wichtige Spiele zementierten, verlor PSG gegen OSC Lille mit 0:1, Neymar mit Gelb-Rot - und die Tabellenspitze. Der mit 222 Millionen Euro teuerste Spieler der Welt darf nach längeren Zwangspausen in dieser Saison aber gegen Bayern auflaufen.