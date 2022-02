Bayern-Aufstellung gegen Salzburg fix: Nagelsmann setzt Upamecano auf die Bank - Tolisso beginnt im Achtelfinale

Der FC Bayern will am Mittwoch (21 Uhr/DAZN) in der Champions League gegen den österreichischen Meister RB Salzburg Kurs nehmen auf das Viertelfinale. Trotz der jüngsten 2:4-Niederlage in der Bundesliga beim VfL Bochum gehen die Münchner als großer Favorit in das Achtelfinal-Hinspiel. "Wir haben die Aufgabe, die Gruppenphase idealerweise fortzusetzen", sagte Trainer Julian Nagelsmann. Mit sechs Siegen und 22:3 Toren war die Ausbeute in den ersten sechs Partien des Wettbewerbs stark. "Jetzt kommt der Startschuss für eine Phase, die extrem wichtig ist. In der Champions League geht es gegen die Besten, wenn es Richtung Finale geht. Da willst du dazugehören", zeigte sich auch Thomas Müller fokussiert.

