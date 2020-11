Bayern-Aufstellung gegen Salzburg fix: Roca und Richards feiern Champions-League-Debüt

Bei den Bayern fehlen außer den länger verletzten Joshua Kimmich und Alphonso Davies gegen Salzburg außerdem auch Bouna Sarr und Corentin Tolisso wegen muskulärer Probleme. Niklas Süle soll wegen Trainingsrückstands an der Form arbeiten . Hoffnung hatte Flick auf der Pressekonferenz vor dem Spiel, dass Lucas Hernandez nach seiner Auswechslung wegen einer Beckenprellung beim 1:1 gegen Bremen im Kader stehen könnte. Der Weltmeister von 2018 mit Frankreich hat es immerhin auf die Bank geschafft. In der Innenverteidigung starten Jerome Boateng und David Alaba, auf den Außenpositionen Benjamin Pavard und Richards, der sonst für die Drittliga-Mannschaft der Bayern spielt. Debütant Roca spielt auf der Sechser-Position Die Bayern-Aufstellung hier im Überblick:

Bei einem Sieg sind die Münchener auf jeden Fall für die K.o.-Runde qualifiziert. Auch ein Unentschieden könnte reichen, wenn Lokomotive Moskau gleichzeitig nicht bei Atlético Madrid gewinnt. Doch darauf will es keiner ankommen lassen, ein eigener Sieg soll her. "Entscheidend ist, dass jeder einzelne Spieler bei uns seine Leistung abruft und sich in den Dienst der Mannschaft stellt. Dann haben wir eine enorme Qualität und sind nur schwer zu schlagen", sagte Flick. Mit dem 15. Sieg am Stück würde sein Team den Rekord ausbauen . Die letzte Niederlage gab es im März 2019 im Achtelfinale mit 1:3 gegen Liverpool.

Bei Red Bull Salzburg fällt Antoine Bernede wegen eines Schienbeinbruchs aus, Patson Daka fehlt aufgrund einer Muskelverletzung. Masaya Okugawa pausiert wegen einer Adduktorenverletzung. Die Österreicher verloren in der Liga am Wochenende 1:3 gegen den Tabellenvierten Sturm Graz. Das will Trainer Jesse Marsch mit seinem Team hinter sich lassen und an die guten Phasen aus dem Hinspiel anknüpfen. "Wir haben die Bayern in diesem Spiel über lange Zeit gefordert und in vielen Bereichen gut dagegengehalten", sagte der Coach. "Die vier Gegentore zum Ende des Spiels hin haben aber auch gezeigt, warum die Bayern Champions-League-Titelverteidiger sind und dass wir noch etliche Dinge verbessern müssen."