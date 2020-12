Bayern-Aufstellung gegen Wolfsburg fix: Flick setzt auf Coman, Gnabry und Sané

Der Schlussspurt in der Bundesliga vor dem Jahresende hat es in sich für den FC Bayern: Erst geht es am Mittwochabend gegen den Tabellen-Fünften VfL Wolfsburg (20.30 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker), dann wartet am Samstag der aktuelle Tabellenführer Leverkusen. Zwei Siege wären "Big Points", sagte Trainer Hansi Flick vor dem Spiel nach zuletzt zwei Unentschieden in der Liga. "Alles, was war, können wir nicht mehr ändern. Wir blicken jetzt positiv nach vorne." Anzeige

In Wolfsburg kommt es dabei auch zum Duell zweier Top-Stürmer: Bayerns Robert Lewandowski dürfte einen Tag vor Bekanntgabe des Weltfußballertitels noch einmal unter Beweis stellen wollen, dass er die Auszeichnung verdient hat. Doch auf der anderen Seite muss sich die Bayern-Defensive vor VfL-Angreifer Wout Weghorst in Acht nehmen, der zuletzt das Spiel gegen Eintracht Frankfurt (2:1) mit einem Doppelpack drehte. Hier die Bayern-Aufstellung im Überblick!

Aufstellung fix: So spielt der FC Bayern gegen den VfL Wolfsburg Manuel Neuer ©

FCB-Coach Flick muss gegen die Niedersachsen vor allem im defensiven Mittelfeld umdisponieren. Zwar steht Joshua Kimmich früher als ursprünglich angedacht vor dem Comeback – aber wohl erst am Samstag gegen Leverkusen. Auch Leon Goretzka, Javi Martinez und Tanguy Nianzou fallen am Mittwoch aus. Flick stellt daher nur Corentin Tolisso in der Mittelfeld-Zentrale auf und bringt mit Leroy Sané einen Offensiven mehr in seiner Anfangsformation. Dies könnte in einer Dreierkette resultieren, da sowohl David Alaba, Niklas Süle und Jerome Boateng von Beginn an spielen.

Glasner warnt vor angeschlagenen FC Bayern

Wolfsburg-Trainer Oliver Glasner warnt davor, die Bayern trotz der Mini-Krise zu unterschätzen: "Ich habe keine große Hoffnung, dass wir jetzt auf schwache Bayern treffen werden", sagte er bei der Pressekonferenz zu dieser Partie. "Wir spielen gegen den amtierenden Triple-Sieger. Sie hatten eine unglaubliche Form und Serie. Jetzt haben sie eine normale Phase. Aber ich habe gesehen, dass in Berlin Sané eingewechselt wurde, Tolisso eingewechselt wurde und Choupo-Moting eingewechselt wurde. Sie haben einen unglaublich großen und qualitativ hochwertigen Kader." Kein einziger seiner Spieler werde denken: "Das geht morgen nur mit Halbgas, weil die Bayern ein bisschen müde sind."

Die Wolfsburger Spieler werden das allein schon deshalb nicht denken, weil ihre Bilanz gegen den Münchner verheerend ist. Von den vergangenen zehn Duellen verlor der VfL neun, darunter waren auch so schmerzhafte Klatschen wie zwei 0:6-Niederlagen 2017 und 2019 sowie das 0:4 am letzten Spieltag der vergangenen Saison, das die Niedersachsen die direkte Europa-League-Qualifikation kostete.