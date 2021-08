Eröffnungsspiel-Aufstellungen fix: Nagelsmann setzt auf Stanisic - Gladbach wieder mit Scally

Nagelsmann blickt dem ersten Punktspiel mit einer Mischung aus Vorfreude und Anspannung entgegen. Gladbach sei zum Auftakt "ein anspruchsvoller Gegner", sagte der 34-Jährige. "Alle wollen, dass wir nicht den zehnten Meistertitel in Serie holen", sagte der von RB Leipzig gekommene Coach. Beim Rekordmeister soll nach den Abgängen von David Alaba und Jérôme Boateng der für eine Ablösesumme von 42,5 Millionen Euro von RB Leipzig verpflichtete Dayot Upamecano der neue Turm in der Abwehr sein. Zum Start im Borussia-Park setzt Nagelsmann direkt auf den Franzosen - und auch auf Alphonso Davies, der große Teile der Vorbereitung wegen einer Knöchelverletzung verpasst hatte. Auf der Innenverteidiger-Position neben Upamecano erhielt Niklas Süle den Vorzug vor Tanguy Nianzou.

Aufstellung fix: So spielt der FC Bayern in Gladbach

Nagelsmann beklagt den kurzfristigen Ausfall von Benjamin Pavard, der sich im Training am Fuß verletzte und mehrere Wochen ausfällt. "Für Benjamin tut es mir extrem Leid, weil er eine gute Vorbereitung und ich ihn fest eingeplant hatte", sagte der Bayern-Trainer. Zudem fallen Lucas Hernandez und Marc Roca weiterhin aus. So kommt ein Youngster zu seinem Startelf-Debüt: Der erst 21 Jahre alte Josip Stanisic wird seinen zweiten Pflichtspiel-Einsatz absolvieren.

Bei den Gladbachern fehlen Breel Embolo, Ramy Bensebaini, Kouadio Koné und Denis Zakaria. "Wir sind froh, dass es losgeht. Den Ligakrösus im Borussia-Park zu haben ist schon etwas Besonderes. Das wird schon eine kleine Standortbestimmung. Die Bayern haben noch kein Pflichtspiel in den Beinen und wir wollen die gute Bilanz von Borussia gegen die Bayern fortsetzen", sagte Borussias neuer Trainer Adi Hütter, der wieder auf den erst 18 Jahre alten Joe Scally auf der Rechtsverteidiger-Position´. Der US-Amerikaner überzeugte im DFB-Pokal am vergangenen Montag in Kaiserslautern (1:0), wo er ebenfalls von Beginn an starten durfte.

Borussia Mönchengladbach: Sommer - Lainer, Ginter, Elvedi, Scally - Kramer, Neuhaus - Herrmann, Stindl, H. Wolf - Plea.