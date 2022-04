Bayern-Aufstellung fix: Goretzka gibt Startelf-Comeback neben Kimmich – auch Lewandowski beginnt in Freiburg

Julian Nagelsmann hat den SC Freiburg vor dem Bundesliga-Duell an diesem Samstag förmlich mit Komplimenten überhäuft. "Sie haben immer noch das süße Image", sagte der Trainer des FC Bayern mit Blick auf die sympathische Außenwirkung des Sportclubs und seines langjährigen Trainers Christian Streich. Nagelsmann lobte vor allem die Kontinuität in der Arbeit, nicht nur auf der Trainerposition. "Sie haben keine Nervosität im Verein. Das Gesamtgefüge ist stimmig" , sagte der Trainer des FC Bayern. Die Freiburger haben auf Platz fünf liegend sogar die Chance auf eine Champions-League-Qualifikation. Für Nagelsmann ist klar: Schonen gibt´s nicht, es läuft die beste Elf im Breisgau auf.

Pünktlich zum Re-Start nach der Länderspielpause füllen sich beim Tabellenführer wieder die Reihen. Leon Goretzka spielt beispielsweise von Anfang an. "Extrem erlösend" nannte es Goretzka, endlich wieder Teil des Teams zu sein. Vier Monate ist es her, dass der Mittelfeldspieler zuletzt in einem Bundesliga-Stadion auf dem Rasen stand: beim Bayern-Sieg in Dortmund. Hartnäckige Patellasehnenproblemen bremsten Goretzka, den vorm Comeback noch leichte muskuläre Probleme an der Hüfte plagten. Der 27-Jährige kommt wie vor seiner langen Pause gewohnt neben Joshua Kimmich im zentralen Mittelfeld zum Einsatz. Kimmich hatte zuletzt auf den Trip zur Nationalmannschaft verzichtet. Der zuletzt angeschlagene Robert Lewandowski steht auch in der Startelf. Nicht dabei sind hingegen Alphonso Davies nach Herzmuskelentzündung und Eric Maxim Choupo-Moting nach positivem Corona-Test. Niklas Süle sitzt nach überstandenen Muskelproblemen auf der Bank.