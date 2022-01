Bayern-Aufstellung gegen Hertha fix: Nagelsmann setzt auf drei Neue - Selke fehlt Berlin wegen Corona

Der FC Bayern spürt den Atem von Borussia Dortmund im Nacken – das soll sich aber schnell wieder ändern. Nach dem 3:2-Sieg der Dortmunder in Hoffenheim ist der Münchener Vorsprung an der Tabellenspitze zwischenzeitlich auf drei Zähler geschrumpft. Mit einem Sieg bei Hertha BSC am späten Sonntagnachmittag (17.30 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker) könnte der alte Abstand von sechs Punkten vor der zweiwöchigen Liga-Pause aber wiederhergestellt werden. "Am Ende musst du immer liefern. Dortmund spielt eine sehr gute Saison. Deshalb müssen wir immer dran bleiben", sagte Trainer Julian Nagelsmann vor dem Spiel in der Hauptstadt.

