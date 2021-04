Bayern-Aufstellung in Wolfsburg fix: Musiala ersetzt Coman in der Startelf

Mit einem Sieg im Auswärtsspiel beim VfL Wolfsburg könnte der FC Bayern München am Samstag (15.30 Uhr/Sky) einen weiteren Schritt auf dem Weg zum neunten Meistertitel in Folge machen. Die Chancen auf eine Fortsetzung der Serie stehen günstig - erst recht, weil Verfolger RB Leipzig am Freitagabend beim 0:0 gegen die TSG Hoffenheim patzte. Die Bayern um Trainer Hansi Flick können ihren Vorsprung so am Samstag auf sieben Punkte ausbauen - bei nur noch fünf ausstehenden Spielen könnte man an der Säbener Straße den Champagner endgültig kalt stellen. Anzeige

Doch Vorsicht vor den Wölfen: Der VfL spielt trotz der jüngsten Niederlage gegen Eintracht Frankfurt (3:4) eine hervorragende Saison und kann angesichts von acht Zählern Abstand auf Borussia Dortmund auf Rang fünf bereits ziemlich sicher für die Champions League planen. Gegen die starken Niedersachsen (nur vier Saisonniederlagen) fährt Hansi Flick wenige Tage nach dem Aus in der Champions League deshalb auch sein bestmögliches Personal auf - auch wenn er er weiterhin auf Robert Lewandowski, Leon Goretzka, Niklas Süle und Serge Gnabry verzichten muss. Lewandowski wird wie schon zuletzt von Eric Maxim Choupo-Moting ersetzt, Goretzka im Mittelfeld erneut von David Alaba. Jamal Musiala kommt im Vergleich zum Ausscheiden in der Champions League gegen Paris Saint-Germain als einzige Änderung für Kingsley Coman in die Startelf.

Aufstellung fix: So spielt der FC Bayern beim VfL Wolfsburg Manuel Neuer ©

Flick, der erneut vermied, sich klar zum FC Bayern zu bekennen, warnte auf der Pressekonferenz davor, angesichts der Querelen um den Dauerstreit mit Sportvorstand Hasan Salihamidzic den Fokus zu verlieren. "Jeder im Verein weiß, wie wichtig diese Woche ist. Danach ist Zeit, um durchatmen zu können. Jetzt liegt der absolute Fokus von allen - Trainern, Spielern, Umfeld, Verein - komplett auf den drei Spielen", sagte Flick zum anstehenden Liga-Dreierpack Wolfsburg, Bayer Leverkusen und Mainz 05.