Bayern-Aufstellung gegen Köln fix: Neuer zurück in der Startelf – Rückkehrer Sané und Co. auf der Bank

Der FC Bayern München will nach dem Fehlstart in das Fußballjahr am Samstag (15.30 Uhr) beim 1. FC Köln wieder einen Sieg bejubeln. "Die Niederlage gegen Gladbach war ärgerlich. Unsere Aufgabe wird sein, das Ergebnis positiver zu gestalten", sagte Trainer Julian Nagelsmann. "Dass wir der Favorit sind, ist klar. Dass wir gewinnen wollen auch."

Neben Neuer kehren Dayot Upamecano, Corentin Tolisso, Omar Richards, Leroy Sané und Tanguy Nianzou (alle nach Corona-Infektion) zurück in den Kader. Bis auf Tolisso steht aber noch keiner in der Startelf. Nagelsmann setzt fast auf die gleiche Elf wie in der Vorwoche. Vor Neuer verteidigen wieder Joshua Kimmich, Benjamin Pavard, Niklas Süle und Marcel Sabitzer. In der Offensive kann der FC Bayern in der Anfangsformation unter anderem wieder auf Robert Lewandowksi, Thomas Müller und Serge Gnabry setzen.