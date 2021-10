Bayern-Aufstellung gegen Leverkusen fix: Nagelsmann setzt auf Hernandez, Coman zurück im Kader

Im Spitzenspiel des achten Bundesliga -Spieltages treffen an diesem Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) Bayer Leverkusen und der deutsche Rekordmeister Bayern München aufeinander. Mit jeweils 16 Punkten gehen die beiden Klubs nach den Samstag-Spielen als Verfolger von Borussia Dortmund in die Partie. Der BVB übernahm durch das 3:1 gegen Mainz 05 mit 18 Zählern zumindest vorläufig die Tabellenführung vor den Münchnern und den Leverkusenern.

Bayern-Trainer Julian Nagelsmann plant in Leverkusen trotz der drohenden Haftstrafe mit Lucas Hernández. "Ich habe ihn ganz normal erlebt", sagte Nagelsmann am Freitag zu Hernández: "Er hat sehr gut trainiert und ist in meinen Planungen für beide Spiele ganz normal dabei." Der 25 Jahre alte Franzose läuft in der Viererkette neben Niklas Süle, Dayot Upamecano und Alphonso Davies auf. In der Offensive setzt Julian Nagelsmann auf ein bekanntes Trio um Robert Lewandowski.