Bayern-Aufstellung in Wolfsburg fix: Odriozola bekommt Abschiedsspiel - Coutinho auf der Bank

Um viel geht es für den FC Bayern München nicht mehr am letzten Spieltag der Bundesliga-Saison. Im Auswärtsspiel beim VfL Wolfsburg (15.30 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker) steht aber immerhin noch der ein oder andere Rekord in Aussicht. Ansonsten aber wollen die Münchener vor allem einen erfolgreichen Saisonabschluss und ein angenehmes Vorprogramm zur Übergabe der Meister-Schale nach der Partie. Trotzdem will Trainer Hansi Flick die Spannung hoch halten: "Wir können 17 Spiele ohne Niederlage haben in der Rückrunde", sagte er, "das ist das wichtigste Ziel".