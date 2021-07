Start beim FC Bayern: Diese Baustellen erwarten Trainer Julian Nagelsmann

Am Montag stand die kardiologisch-internistische Untersuchung der Profis in einem Krankenhaus an, diesen Dienstag folgte die Leistungsdiagnostik an der Säbener Straße. Der FC Bayern München legt wieder los und Julian Nagelsmann, der neue Trainer, startet durch. Zum ersten Mal bittet er seinen – noch unvollständigen – Kader am Mittwoch um 14.30 Uhr auf den Übungsplatz. Der 33-Jährige, der laut eigener Aussage früher in Bayern-Bettwäsche geschlafen hat, bekam an seinem ersten Arbeitstag von Klubmitarbeitern ein neues rot-weißes Set geschenkt, und betonte, wie glücklich er sei, "endlich wieder in der Heimat" zu sein. Geboren in Landsberg am Lech, freut sich der erste oberbayerische Trainer der Bayern seit Vereinslegende Franz Beckenbauer auf die "vielen schönen Biergärten" in München, will dort Freunde treffen – auch wenn sein Lieblingsgetränk Maracujasaftschorle ist.

Nagelsmann hat sich vorgenommen, auch mal mit dem Skateboard zum Training zu kommen, doch erstmal steht Arbeit an, angefangen mit dem gegenseitigen Kennenlernen. Seine Ziele in Saison eins der auf fünf Jahre angelegten Zusammenarbeit: "Wir wollen die zehnte Meisterschaft in Folge holen." Der vorherige Leipzig-Coach sehe es als seine "Hauptaufgabe an, diesen erfolgreichen Weg weiterzuführen." Dafür müsse man nicht alles auf den Kopf stellen. Aber Hindernisse überwinden, Baustellen schließen – und da gibt es einige bis zum Bundesliga-Auftaktspiel am 13. August bei Borussia Mönchengladbach.