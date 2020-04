Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge rechtfertigt Bundesliga-Fortsetzung: "Wichtige Signalwirkung" 

Karl-Heinz Rummenigge sieht die Bundesliga bei einem Neustart an jedem Spieltag vor neuen Bewährungsproben. "Natürlich muss der Fußball von Spiel zu Spiel den Beweis erbringen, dass wir mit den Vorgaben vorbildlich und diszipliniert vorgehen", sagte der Vorstands-Boss des deutschen Rekordmeisters FC Bayern München in einem Interview des "Münchner Merkur" und der "tz". Diese Anforderung habe die Politik zurecht an den Fußball gestellt. "Wir wollen und werden unserer Verantwortung gerecht werden", sagte Rummenigge.

Mit Kritik an dem Konzept, das als Grundlage für eine Wiederaufnahme des Spielbetriebs während der Coronavirus-Pandemie dienen soll, hatte Rummenigge gerechnet. "Uns war von Anfang an klar, als wir uns entschlossen haben, das Konzept auszuarbeiten mit Politkern und Medizinern, dass es dafür nicht nur Beifall gibt", sagte der 64-Jährige in dem Interview. Die eine oder andere Kritik müsse der Fußball aushalten. Ansonsten müsse man die Kritiker überzeugen, dass der Fußball das Thema Coronavirus seriös angehe Rummenigge ergänzte: "Wir wollen keine Sonderrolle, aber der Profi-Fußball ist ein Beruf - und wir möchten gewährleisten, dass dieser Beruf unter Einhaltung bestimmter Vorschriften wieder ausgeführt werden kann."

Rummenigge: "Fußball kann wieder für ein Stück Normalität sorgen"