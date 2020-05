Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge lobt Vorreiter-Rolle der Bundesliga und kritisiert TV-Partner Eurosport 

Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge ist der Meinung, dass der Bundesliga-Neustart am Samstag die Fans trotz der Austragung von Geisterspielen freuen wird. "Ich bin überzeugt: Am Samstag und Sonntag, wenn der Ball wieder rollt, werden sich sehr viele Menschen ungeheuer freuen, denn der Fußball ist ein erheblicher Teil des Wochenendes für viele Menschen in Deutschland. Ich fnde es auch eine tolle Geste von Sky, dass die Konferenz an den ersten Spieltagen kostenfrei angeboten wird", sagt er im Interview mit der Sport Bild. Rund um den Neubeginn der Bundesliga hatte es heftige Diskussionen gegeben - dies kann Rummenigge nachvollziehen. Er betont jedoch: "Der Fußball muss und kann es aushalten, dass es Menschen gibt, die keine Fernsehsendung auslassen, um unseren Sport zu kritisieren. Es liegt nun an uns, dass wir die Vorgaben vorbildlich umsetzen. Wir müssen unter Beweis stellen, dass wir mit dem Vertrauensbeweis der Politik super diszipliniert umgehen. Das ist ein Appell, den die Verantwortlichen aller 36 Klubs an jeden Spieler, jeden Mitarbeiter richten müssen."

Die Bundesliga ist die erste Top-Liga in Europa, die den Spielbetrieb wieder aufnimmt. Rummenigge rechnet daher damit, dass man sich nun gegenüber anderen Ligen einen Vorteil verschaffen kann. "Wenn die Bundesliga als einzige Liga rund um den Globus im TV übertragen wird, dann gehe ich davon aus, dass wir auf der ganzen Welt ein Milliardenpublikum haben werden. Das wird nicht nur eine Werbung für unseren Fußball, für die Bundesliga, sondern für das ganze Land und insbesondere für die deutsche Politik, die das mit ihrem sehr guten Vorgehen erst möglich gemacht hat", so der Vorstandsvorsitzende und ergänzt: "Als ich ein junger Bursche war, war "Made in Germany" ein Markenzeichen. Das ging in den letzten Jahren etwas verloren. Der Re-Start der Bundesliga zeigt auch: "Made in Germany" ist wieder ein absolutes Gütesiegel."

50 ehemalige Bayern-Spieler und was aus ihnen wurde Roque Santa Cruz, Bastian Schweinsteiger, Mario Götze: Was wurde aus den ehemaligen Spielern vom FC Bayern? Der SPORTBUZZER zeigt 50 Ex-Profis der Münchner – und was sie jetzt machen. ©

Bei allem Lob findet er jedoch auch kritische Worte - und zwar für den Bundesliga-TV-Partner Eurosport. "Ich bedaure das Verhalten von Eurosport sehr, ja, ich fnde es unanständig, dass man in einer Krise einen Vertrag aufkündigt. Und ich denke, dass das für Eurosport einen großen Imageschaden bedeutet. Wer geht denn mit einem solchen Sender in der Zukunft noch eine Partnerschaft ein?" Eurosport hatte seine Rechte an den Montags-und Freitagsspielen, sowie den Relegationspartien an Streamingdienst DAZN sublizensiert und verweigert bisher die letzte fällige Zahlung an TV-Geldern an die DFL.

Rummenigge: "FC Bayern steht vor großen wirtschaftlichen Herausforderungen"