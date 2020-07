Bayern-Boss Rummenigge über Financial Fairplay: "Muss neu, seriöser und nachhaltiger aufgestellt werden"

Die Bayern-Bosse Karl-Heinz Rummenigge und Oliver Kahn haben sich für eine weitere Diskussion über Gehaltsobergrenzen im Profifußball ausgesprochen. " Wir bräuchten ein Regulativ, das auch den Buchstaben des Gesetzes standhält ", sagte der Vorstandsvorsitzende des Bundesligisten FC Bayern München in einem Interview der Süddeutschen Zeitung (Wochenendausgabe).

PSG-Coach Tuchel wütend nach brutalem Foul an Mbappé: "Schiedsrichter hat unsere Spieler nicht geschützt"

Liverpool-Coach Klopp über möglichen Job als Bundestrainer: "Weiß nicht, ob das dann in der Agenda stehen muss"

Rummenigge räumte aber auch ein: "Nicht nur die Gehälter sind gestiegen in den vergangenen zehn Jahren, sondern auch die Umsätze." Eine Gehaltsdeckelung nach US-Vorbild ("Salary Cap") sei "unmöglich in Europa, weil das Wettbewerbsrecht das nicht zulässt“, meinte der 64-Jährige und forderte: "Financial Fairplay muss neu, seriöser und nachhaltiger aufgestellt werden."