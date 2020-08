Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge bestätigt: Javi Martinez will weg - so ist der Stand bei Thiago

Das Champions-League-Finalturnier in Lissabon könnte der letzte Ausflug für zwei Spanier mit dem FC Bayern sein. Wie Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge der Abendzeitung im Interview bestätigte, wollen Javi Martinez und Thiago den deutschen Double-Sieger noch in diesem Sommer verlassen. Beide hätten allerdings unterschiedliche Motive, so Rummenigge.

"Uns ist bekannt, dass er den Klub bei einem passenden Angebot gern verlassen würde", sagte Rummenigge über Martinez. "Und wir würden ihm keine Steine in den Weg legen, weil er immer ein guter Spieler und ein zuverlässiger, seriöser Mensch war. Da werden wir immer versuchen, eine Lösung im Sinne des Spielers zu finden." Sein Vertrag läuft eigentlich noch bis zum Sommer 2021.

Thiago will zu einem Top-Klub Der 31-Jährige wechselte 2012 von Athletic Bilbao nach München und war dort über viele Jahre ein absoluter Leistungsträger. Seit einiger Zeit kommt er allerdings nur noch selten zum Einsatz. Eine Rückkehr nach Bilbao stand zuletzt zur Debatte.

Etwas anders orientieren soll sich Thiago. Der Spanier will noch einmal zu einem einen Schritt zu einem noch größeren Klub als den FC Bayern gehen. "Thiago ist jetzt 29, sobald die 3 vorne steht, wird es schwieriger, einen Topklub in Europa zu finden", sagte Rummenigge der AZ. "Deshalb muss man ein bisschen Verständnis dafür haben. Thiago hatte einen Top-Klub in Spanien, einen Top-Klub in Deutschland vielleicht möchte er noch zu einem Top-Klub in England."