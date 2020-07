Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge: "Schalke 04 hätte Meister werden können, wenn..."

Der FC Schalke 04 als deutscher Meister? Aktuell scheint das schwer vorstellbar, denn der Revierklub taumelt nach einer desaströsen Bundesliga-Rückrunde mit 16 sieglosen Liga-Spielen in Folge und finanziellen Sorgen angesichts Verbindlichkeiten in Höhe von fast 200 Millionen Euro - ganz zu schweigen von den Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie. Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge vom FC Bayern München glaubt jedoch, dass der FC Schalke in den vergangenen Jahren die Möglichkeit gehabt hätte, den Titel zu holen, wenn er eine andere Personalpolitik umgesetzt hätte. Das verdeutlichte Rummenigge im Interview bei Sport1.