Bayern-Boss Oliver Kahn über Salihamidzic-Zoff mit BVB: "Alle Parteien haben sich wieder beruhigt"

Aus Sicht von FC-Bayern-Vorstandsboss Oliver Kahn hat sich der Streit zwischen Hasan Salihamidzic und Borussia Dortmund wegen eines Einsatzes von BVB-Kapitän Marco Reus erledigt. "Ich sehe es so, dass sich jetzt, glaube ich, alle Parteien wieder beruhigt haben und sich dementsprechend abgekühlt haben, was sehr sinnvoll ist bei den Temperaturen", sagte Kahn vor dem Champions-League-Spiel der Bayern in Barcelona bei Amazon Prime. Die Angelegenheit ist demnach geklärt. "Jetzt können wir wieder zur Tagesordnung übergehen, bei uns hat das keine große Rolle gespielt", so der Boss.

