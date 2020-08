Bayern-Boss Rummenigge adelt Trainer Flick und glaubt an neue Ära: "Bleibt hoffentlich noch ganz lange"

Das sei vor allem auf die Entscheidung zurückzuführen, die man in München in der Hinrunde getroffen hatte, um Flick vom Interims- zum Cheftrainer aufsteigen zu lassen. " Wir können uns alle beglückwünschen, dass wir uns im vergangenen November für Hansi Flick entschieden und ihm das Vertrauen ausgesprochen haben. Dieses Vertrauen hat er vielfach zurückgezahlt."

Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge hat Bayern -Trainer Hansi Flick einmal mehr für die Entwicklung der Mannschaft in seiner Amtzeit explizit hervorgehoben. Nach der 8:2-Gala im Champions-League-Viertelfinale gegen den FC Barcelona am Freitag sei das Echo in der Fußballwelt entsprechend groß gewesen, "darüber waren wir natürlich glücklich", erklärte der 64-Jährige dem Kicker.

Laut Rummenigge spielen die Münchner aktuell "nicht nur nur erfolgreichen, sondern auch hochattraktiven Fußball. Das war unser Ziel." Dabei gab es ursprünglich keinerlei Cheftrainer-Überlegungen als Flick zu Beginn der vergangenen Saison nach München gekommen war, so der Bayern-Boss: "Nein, die gab es nicht. Wir hatten in Peter Herrmann vor der Saison einen Abgang auf der Co-Trainer-Position und haben daher Hansi Flick verpflichtet. Dass er dann Nachfolger von Niko Kovac wurde, hat sich erst im Verlauf der Hinrunde so entwickelt. Aber: Jetzt können wir heilfroh sein! Hansi Flick hat wichtige Werte in die Mannschaft und den Klub zurückgebracht."