Bayern-Boss Rummenigge spricht über Süle-Zukunft beim FCB - Kritik an DFB-Verteidiger

Nur ein Punkt aus zwei Spielen - keine gute Woche für den FC Bayern in der Bundesliga. Nach dem 3:3 am Montagabend bei Arminia Bielefeld setzte es am Samstag bei Eintracht Frankfurt eine 1:2-Niederlage. "Wir müssen uns den Vorwurf gefallen lassen, dass wir zu inkonsequent gespielt haben und zu viel zugelassen haben", sagte der Vorstandsvorsitzende der Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, am Samstagabend als Gast im Aktuellen Sportstudio. "Wir wollen deutscher Meister werden, haben in der Woche fünf Punkte abgegeben. Das ist nicht das, was wir uns vorgestellt haben."

