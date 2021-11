Bayern-Boss Salihamidzic reagiert genervt auf Impf-Thema: "Können fünfmal die Frage wiederholen"

Beim FC Bayern München herrscht aktuell akute Personalnot: Wegen zahlreicher Ausfälle konnte Trainer Julian Nagelsmann in der Champions League gegen Dynamo Kiew am Mittwoch nur vier Feldspieler auf die Ersatzbank setzen. Niklas Süle und Josip Stanisic sind nach ihren Corona-Infektionen noch nicht wieder zurück. Joshua Kimmich, Serge Gnabry, Jamal Musiala, Eric Maxim Choupo-Moting und Michael Cuisance fehlen, weil sie sich als Corona-Kontaktpersonen in Quarantäne befinden. Kimmich ist nicht geimpft, die anderen Spieler in Quarantäne laut Medienberichten ebenfalls nicht. Angesprochen auf das Impf-Thema bei den Bayern hat Sportvorstand Hasan Salihamidzic im Interview bei DAZN genervt reagiert.

Angesichts des Rumpfkaders hielt Salihamidzic fest: "Es ist so wie es ist gerade. Es ist natürlich keine einfache Situation. Aber wir versuchen eine sehr sehr gute Mannschaft auf den Platz zu bringen, haben wir auch. Und deswegen machen wir das Beste draus", so der Bayern-Boss. Auf die Nachfrage von DAZN-Reporter Max Siebald, wie sich Salihamidzic als Spieler gefühlt hätte, wenn Teamkollegen nicht geimpft seien, reagierte der Verantwortliche mit Unverständnis: "Hätte, wäre, wenn ist jetzt überhaupt kein Thema. Wir haben eine Haltung dazu", meinte Salihamidzic und wollte lieber "über Sport reden".

Auch die Frage, ob es sportlich nicht grob fahrlässig sei, die Mannschaft nicht komplett durchzuimpfen, wie es beispielsweise Mainz 05 getan hat, gefiel die Bayern-Boss nicht: "Ich kann mich nur wiederholen. Wenn Sie darüber reden wollen ... Für mich ist das heute nicht der richtige Zeitpunkt. Ich kann nur sagen, dass wir eine Haltung haben, dass wir immer wieder empfehlen", beteuerte Salihamidzic. "Aber in Deutschland haben wir eine Demokratie und jeder darf das selber entscheiden. Deswegen konzentriere ich mich auf Fußball und darauf, dass wir eine gute Mannschaft auf den Platz bringen." Einen Bericht der Bild, dass drei ungeimpfte Bayern-Spieler nun doch über eine Impfung nachdenken sollen, wollte der 44-Jährige nicht kommentieren: "Ich empfehle immer. Das ist die Haltung des Klubs. Sie können jetzt auch noch fünfmal die gleiche Frage wiederholen. Ich würde mich freuen, wenn wir mal über Sport reden." Anzeige

Zuletzt berichtete die Bild am Sonntag, dass sich mehrere noch ungeimpfte Bayern-Profis auf Teile ihres Gehalts verzichten müssen, solange sie nicht zur Verfügung stehen. Demnach sollen die Bayern-Chefs jene vier Spieler, die bisher in Quarantäne mussten, nach einem Gespräch am vorigen Donnerstag von dieser Entscheidung unterrichtet haben. Sie sollen rückwirkend für die Quarantänewoche kein Gehalt bekommen, wie die Zeitung aus dem Mannschaftskreis erfuhr. Auch weitere Maßnahmen scheinen bei den Bayern nicht ausgeschlossen. Auch eine separate Trainingsgruppe mit ausschließlich ungeimpften Spielern soll angeblich eine Option für die Zukunft sein, sollten sich die Profis nicht doch für eine Impfung entscheiden.