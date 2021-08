Bayern-Boss Salihamidzic über Barcelona-Los: "Das ist eine andere Mannschaft ohne Messi"

Der FC Barcelona ohne den zu Paris Saint-Germain gewechselten Lionel Messi , Benfica Lissabon mit Ex-Nationalspieler Julian Weigl und der ukrainische Double-Sieger Dynamo Kiew : Der FC Bayern München darf sich über seine Gruppe in der neuen Champions-League -Saison nicht beschweren. Der Rekordmeister erwischte bei der Auslosung am Donnerstagabend machbare Gegner, auch weil das einstige Klassiker-Duell gegen Barca nicht mehr wie früher ist. "Barcelona hat Lionel Messi verloren. Keiner hätte es für möglich gehalten, dass er von Barcelona weggeht. Das ist natürlich eine andere Mannschaft ohne Messi" , sagte Sportvorstand Hasan Salihamidzic - und gab seiner Mannschaft ein klares Ziel vor.

Kapitän Manuel Neuer mahnte seine Mannschaft in der Gruppenphase zu höchster Konzentration. "In dieser Gruppe dürfen wir uns keinen Fehler erlauben, das sind alles sehr starke Gegner. Barcelona ist uns allen noch von 2020 sehr präsent, das wird auch ohne Messi eine sehr schwere Aufgabe", warnte der Nationaltorwart. "Benfica Lissabon ist sehr spielstark. Dort herrscht auch immer eine tolle Atmosphäre. Und Kiew dürfen wir auf keinen Fall unterschätzen." Thomas Müller freute sich über "drei traditionelle Teilnehmer der Champions League-Historie".

Am 28. Mai 2022 steigt im russischen St. Petersburg das Finale. Los geht es mit den Gruppenspielen am 14./15. September. Die Gruppenphase endet am 7./8. Dezember, danach geht es in die K.o.-Runden. In der vergangenen Spielzeit waren die Bayern an Paris Saint-Germain im Viertelfinale gescheitert. Im Jahr 2020 gewann der FCB die Königsklasse, auch dank eines überragenden 8:2-Siegs im Viertelfinale gegen Barcelona - damals noch mit Messi.