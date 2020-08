Bayern, BVB, Leipzig und Co.: Die Topspiel-Termine der Bundesliga-Saison 2020/2021 

Am Freitagmittag war es endlich so weit. Die DFL hat den von vielen Fans nahezu herbeigesehnten Spielplan für die anstehenden Bundesliga-Saison 2020/2021 veröffentlicht. Die neue Spielzeit wird am Freitag, den 18. September, offiziell eröffnet. Im ersten Spiel stehen sich der FC Bayern München und Schalke 04 gegenüber - wenn der FCB allerdings die Champions League gewinnt, beginnt die Saison mit dem Topspiel zwischen Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach.

Sicherlich haben alle Bundesliga-Spiele ihren Reiz - doch so richtig Vorfreude bei den Zuschauern lösen meist nur die Top-Duelle aus. Etwa wenn der letztjährige Vizemeister Borussia Dortmund auf den amtierenden Meister FC Bayern trifft. Der SPORTBUZZER verrät euch in der Galerie, wann genau die Top-Spiele der Bundesliga (Hin- und Rückspiel) in der Saison 2020/2021 anstehen.

Bayern, BVB, Leipzig und Co.: Die Top-Spiele der Bundesliga-Saison 2020/2021 Auch in der neuen Bundesliga-Saison kommt es zu einigen Top-Duellen. Der SPORTBUZZER zeigt, in welchem Zeitraum sie stattfinden. Die DFL hat die Ansetzungen (bis auf das Eröffnungsspiel und die letzten beiden Spieltage) noch nicht auf den Tag genau terminiert. ©

In der vergangenen Saison konnte sich der FC Bayern gleich in beiden Duellen mit dem BVB durchsetzen. In der Hinserie siegte das Team von Trainer Hansi Flick deutlich und schickte die Dortmunder mit einer 0:4-Klatsche im Gepäck zurück ins Ruhrgebiet. Das Rückspiel, welches wegen der Corona-Pandemie ohne Zuschauer stattfand, gewannen die Bayern hingegen nur knapp mit 1:0 in Dortmund.