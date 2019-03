Internationale Pressestimmen zum Zweikampf zwischen FC Bayern und BVB: "Deutschland hält den Atem an"

Dank eines Doppelschlags von Paco Alcácer geht Borussia Dortmund als Tabellenführer in das Gipfeltreffen beim FC Bayern München. Der Spanier erlöste den behäbig spielenden BVB beim 2:0 gegen den VfL Wolfsburg durch ein Freistoß-Tor nach exakt 90 Minuten und legte drei Minuten später sogar ein zweites Tor nach. Da die Münchner zeitgleich in Freiburg nur zu einem 1:1 kamen, haben die Dortmunder vor dem Schlager am kommenden Samstag in München zwei Punkte Vorsprung auf den Titelverteidiger.

Die internationale Presse feiert den Doppel-Torschützen, blickt gleichzeitig aber vor allem kritisch auf den FC Bayern. Der SPORTBUZZER hat die internationalen Pressestimmen hier in der Galerie zusammengefasst!

Als Alcácer die Dortmunder gerade zurück an die Tabellenspitze geschossen und die Arena damit zum Beben gebracht hatte, da dachten alle BVB-Anhänger nur noch an den Gipfel in München. „Deutscher Meister wird nur der BVB“, sangen die Dortmunder Fans nach dem 2:0 gegen Wolfsburg und forderten aus nahezu 80.000 Kehlen: „Zieht den Bayern die Lederhosen aus“. Durch das gleichzeitige 1:1 der Münchner in Freiburg kehrten die Dortmunder nach drei Wochen wieder zurück auf Platz eins.

Auch Mario Götzes Stimme überschlug sich fast, als er auf das direkte Duell der Titel-Aspiranten am kommenden Samstag angesprochen wurde. „Wir haben noch sieben wichtige Spiele. Das wird das wichtigste“, sagte der in drei Jahren bei den Bayern nie richtig glücklich gewordene Götze: „Das wird sehr, sehr geil.“ Und dann dachte er auch noch an seinen Freund Marco Reus, der das Spiel wegen der bevorstehenden Geburt seines ersten Kindes verpasst hatte: „Er freut sich bestimmt sehr. Über sein Baby und auch über den Sieg.“ Dass Reus auf das Spiel trotz des Titel-Kampfs verzichtete, konnte Trainer Lucien Favre verstehen: „Das ist wichtiger als ein Fußball-Spiel.“

Schlechte Laune in München

Der Blick beim FC Bayern ist nach dem Remis in Freiburg erwartungsgemäß ganz auf das Sportliche gerichtet. Die verlorene Tabellenführung vor dem Gipfeltreffen mit Dortmund sorgt für richtig schlechte Laune in München. Mit zwei Punkten Rückstand auf den neuen Spitzenreiter im Gepäck verließen Präsident Uli Hoeneß und Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge das Schwarzwald-Stadion schweigend und mit ernsten Mienen - die Kritik überließen sie Trainer Niko Kovac und Sportchef Hasan Salihamidzic.

"Total enttäuschend"

„Im Großen und Ganzen total enttäuschend, wie wir heute gespielt haben“, sagte Salihamidzic am Samstag. „Wir haben nicht die richtige Einstellung zum Spiel gefunden und haben natürlich die ersten Minuten verschlafen.“ Auch Kovac war angefressen über eine erste Halbzeit, in der Freiburgs Lucas Höler schon nach drei Minuten per Kopfball zum 1:0 treffen durfte und es danach viel zu oft massive Probleme in der Defensive gab - vor allem über die rechte Seite von Joshua Kimmich und Jérôme Boateng.

Freiburgs Linksverteidiger Christian Günter hatte nicht nur bei der Flanke vor dem Treffer viel zu viel Platz und lief den Bayern einmal nahezu ohne Gegenwehr über den halben Platz davon. „Der ein oder andere hat gedacht: Es wird schon. Aber es wird nicht. Vor allem nicht hier in Freiburg“, sagte Kovac. „Wir werden das sachlich ansprechen, aber auch in deutlichem Ton.“

