FC Bayern in der Champions League auf Rekord-Jagd – FC Barcelona droht frühestes Aus seit über 20 Jahren

Für den FC Bayern erklingt zum letzten Mal in diesem Jahr die Champions-League-Hymne. Für die Münchner geht es in ihrem letzten Gruppenspiel am Mittwoch (21 Uhr/DAZN) um Rekorde und Preisgeld, Gegner FC Barcelona kämpft gegen den frühen K.o. in Europas Königsklasse. "Ich sehe sie nach wie vor als einen der möglichen Kandidaten auf den Titel", sagte Trainer Julian Nagelsmann über den kommenden Gegner.

