Bayern-Profi Choupo-Moting: In dieser Kategorie ist Lewandowski besser als Neymar und Mbappé

Nach Einschätzung von Eric-Maxim Choupo-Moting hat sein neuer Mitspieler Robert Lewandowski im Stürmer-Vergleich mit seinen ehemaligen PSG-Kollegen Neymar und Kylian Mbappé vor allem in einer Kategorie die Nase vorn. "Es sind drei verschiedene Spielertypen. In Sachen Killerinstinkt ist Lewandowski momentan die Nummer eins. Wie oft er trifft ist Wahnsinn. Das ist kein Glück, sondern Können. Er ist zu Recht Europas Fußballer des Jahres geworden", sagte der 31 Jahre alte Neuzugang des FC Bayern München der Sport Bild.

Er könne sich "das eine oder andere" von Lewandowski abgucken. "Wie er Bälle festmacht und die Dinger reinhaut", sagt der gebürtige Hamburger, der über ein "gutes Verhäntnis" zum 32-jährigen Polen spricht. Lewandowski ist klar gesetzt, Choupo-Moting nur der Backup. Er sei aber überzeugt davon, dass er seine Einsatzzeit bekommen werden. "Jeder Spieler wird irgendwann wichtig werden. So war das auch bei Paris letzte Saison, das hat man ja an meiner Person beobachten können. Ich bin zufrieden mit meiner Rolle. Eins ist doch klar: Die Spieler, die am besten drauf sind, sollen am meisten spielen. Robert ist mein Mitspieler, und wir wollen zusammen Erfolg haben", sagt der 31-Jährige.