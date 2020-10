Bayern-Coach Flick springt Löw zur Seite: Kritik am Bundestrainer "tut dem deutschen Fußball nicht gut"

Triple-Trainer Hansi Flick hat sich überraschend ausführlich zu den derzeitigen Problemen der deutschen Nationalmannschaft geäußert. Die teils mit Rücktrittsforderungen vermischte Kritik an Bundestrainer Joachim Löw sei "sehr, sehr übertrieben", erklärte der Chefcoach des FC Bayern München am Mittwoch auf der Pressekonferenz der Münchner vor dem DFB-Pokalspiel gegen den 1. FC Düren und nahm seinen einstigen Chef in Schutz: "Jogi hat einen sensationellen Job gemacht als Bundestrainer."