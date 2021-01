Bayern-Star David Alaba über die Abwehr-Probleme, die Kritik an seiner Form und die riskante Spielweise

Ungewöhnlich viele Gegentore, keine neuen Spieler: Auf Trainer Hansi Flick wartet in den kommenden Wochen viel Arbeit beim FC Bayern. Auch wenn der Fußball-Rekordmeister trotz der erneuten Pleite bei Borussia Mönchengladbach beim 2:3 (2:2) im Bundesliga-Klassiker Tabellenführer bleibt, ist die Stimmung an der Säbener Straße getrübt. "Defensive Stabilität erreichst du nur über eine geschlossene Mannschaftsleistung, und daher versuchen wir, immer mit elf Mann kompakt zu arbeiten. Zurzeit gelingt uns das als Mannschaft in ein paar Situationen nicht so gut", sagt Bayern-Abwehrspieler David Alaba gegenüber der Bild-Zeitung. Anzeige

Mehr als die Niederlage schmerzen vor allem die Abwehrfehler, die einem Triplesieger nicht passieren dürfen. Dass die Bayern in dieser Saison anfällig sind, ist schon länger bekannt. Auch dass der französische Weltmeister Benjamin Pavard in einer Formkrise steckt und sich Nationalspieler Niklas Süle wiederholt Aussetzer leistet. Alaba verteidigt aber die Taktik des Rekordmeisters: "Mit unserer Spielweise haben wir letzte Saison doch ein paar Titel gewonnen und wissen, dass wir so erfolgreich Fußball spielen können. In Topspielen wie jetzt gegen Gladbach kommt es oft auf Kleinigkeiten an."

Hansi Flick wirkte für seine Verhältnisse nach der zweiten Niederlage im zweiten Spiel in Gladbach für ihn als Bayern-Coach ziemlich angefressen. "Wenn man unser Spiel sieht, ist ja schon auch irgendwo auffällig, wo wir Probleme haben. Wir müssen uns einfach verbessern", schimpfte Flick. Auch wenn die Bayern zuletzt immer in der Lage waren, trotz der Abwehrproblematik zu punkten: Titelreif ist die Defensive aktuell kaum. 24 Gegentore - so viele wie Arminia Bielefeld - nach 15 Spielen kassierten die Münchner zuletzt in der Saison 1981/1982. Damals wurden sie am Ende nur Dritter. Mit so einem Abschneiden rechnet Alaba nicht erneut. "Wir sind nach wie vor Tabellenführer und ich bin mir sicher, dass wir die nächsten Spiele wieder gewinnen werden und am Ende auch ganz oben stehen werden", erklärt der Österreicher, dessen Vertrag am Saisonende ausläuft.

Alaba erklärt aktuelle Verfassung Der 28-Jährige sieht sich selbst nicht in einer Formkrise. "Ich persönlich finde auch nicht, dass es für mich diese Saison so schlecht läuft und ich habe meinen Spielstil im Gegensatz zu letztem Jahr nicht verändert. Ich habe es schon oft erwähnt: Für mich zählt absolut nur, eine erneut erfolgreiche Saison mit dem FC Bayern zu spielen", antwortet der Abwehrboss auf die Frage, ob die schwache Leistung auch an seiner ungewissen Zukunft über den Sommer hinaus liege.