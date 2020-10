"In guten Verhandlungen": Berater von Bayern-Star David Alaba sprechen offenbar mit Juventus Turin

Wie die italienische Mediengruppe Mediaset und das Blatt Tuttosport berichten, schließt der Österreicher eine Vertragsverlängerung in München aus. Juve befindet sich laut Mediaset schon "in guten Verhandlungen" mit den Beratern von Alaba. Papa George und Berater Pini Zahavi sollen bereits Gespräche mit den Verantwortlichen der Alten Dame geführt haben. Es gehe dabei um einen ablösefreien Wechsel im kommenden Sommer. Ab dem 1. Januar könnte der Bayern-Verteidiger einen neuen Vertrag bei einem anderen Klub unterzeichnen.

"Wir wissen alle, was wir an David haben und versuchen, ihn zu überzeugen. Wir würden uns selbstverständlich freuen, wenn er in München bleibt und hoffen, dass die Unterschrift auch irgendwann erfolgt", sagte Salihamidzic. Alaba war im Sommer 2008 zu den Münchnern gewechselt. Folgt 13 Jahre später der Schritt nach Italien? Im Rahmen des Nationalteams sprach Alaba zuletzt über den Stellenwert von Bayern als seinem aktuellen Lebensmittelpunkt. "Ich fühle mich in München sehr wohl, es ist schon seit zwölf Jahren meine Heimat. Dort durfte ich sehr schöne Momente erleben", sagte Alaba.