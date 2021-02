Bayern-Profi Douglas Costa plant Italien-Rückkehr - Probleme mit Flick-Taktik 

Douglas Costa sieht seine Zukunft eher nicht in Deutschland. Die Leihgabe von Juventus Turin möchte wohl nicht über die Saison hinaus beim FC Bayern bleiben. "Ich würde gerne wieder nach Italien gehen, ein Land, das ich sehr schätze", sagte der Brasilianer in einem Interview, das von der Redaktion des italienischen Transferexperten Gianluca Di Marzio veröffentlicht wurde: "Wir werden sehen, was passieren kann, ich habe immer noch einen Vertrag bei Juve.“

Beim FC Bayern spielt Costa keine große Rolle. Er kam nach seiner Rückkehr zwar in der aktuellen Spielzeit zu 20 Einsätze, stand aber nur dreimal in der Startelf. Der 30-Jährige erzielte dabei ein Tor und bereitete drei weitere vor. Die Gründe für die wenigen Spielzeiten sieht der Brasilianer in der veränderten taktischen Ausrichtung im Vergleich zu seiner ersten Zeit in München (2015 bis 2017). "Sie spielen heute eine andere Art von Fußball als noch bei meinem ersten Engagement. Jetzt spielen sie offensiver, vorher haben sie den Ball mehr gehalten und das hat mir besser gefallen", sagt Costa, der damit einen kleinen Seitenhieb an Trainer Hansi Flick verteilt.