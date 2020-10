Bayern-Rückkehrer Douglas Costa über Söldner-Aussage: "Hätte an Hoeneß' Stelle dasselbe gesagt"

Bayern-Rückkehrer Douglas Costa ist Uli Hoeneß nicht böse wegen der Söldner-Aussage des Ehrenpräsidenten. So hatte Hoeneß den Brasilianer nach dessen erster Zeit beim deutschen Rekordmeister bezeichnet.

"Die Reaktion von Uli Hoeneß nach meinem Weggang halte ich für nachvollziehbar: Der Verein hat einen Spieler verloren, der wichtig war. In Hoeneß' Augen ging es mir beim Wechsel damals nur um Geld. Ich hätte an Hoeneß' Stelle dasselbe über mich gesagt", sagte der 30-Jährige in einem Interview der Sport Bild. Es sei ihm allerdings nicht nur um Geld gegangen, er habe mit Juventus Turin die Champions League gewinnen wollen.