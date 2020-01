Offiziell! FC Bayern verpflichtet Rechtsverteidiger Alvaro Odriozola von Real Madrid - Leihe bis Saisonende

Der FC Bayern hat auf die Verletzungsmisere in der Verteidigung reagiert und mit Alvaro Odriozola den ersten Winter-Neuzugang verpflichtet. Der 24-jährige Rechtsverteidiger kommt vom spanischen Topklub Real Madrid und wird bis zum Sommer ausgeliehen. Dies vermeldete der deutsche Rekordmeister am Mittwochvormittag. Der Spanier soll noch am Mittwoch ins Training bei den Münchenern einsteigen und wird die Rückennummer 2 tragen. Wie die Bild berichtet, besitzt der FC Bayern keine Kaufoption für Odriozola. Die Vereine wollen sich demnach aber nach der Saison über das weitere Vorgehen mit dem Spieler abstimmen.

Viele Ausfälle: Flick forderte Verstärkungen

Odriozola bei Real nur mit wenigen Einsätzen

Die Lücke in der Abwehr soll nun Odriozola schließen. Der viermalige spanische Nationalspieler kam bei den Königlichen zuletzt nicht am Ex-Leverkusener Dani Carvajal vorbei, zudem soll Leihgabe Achraf Hakimi von Borussia Dortmund im Sommer zu den Königlichen zurückkehren. In dieser Saison kam Odriozola nur viermal in der Liga zum Einsatz. In der Champions League durfte der Abwehrspieler nur gegen den FC Brügge über 90 Minuten ran. Real legte ihm deshalb keine Steine in den Weg und stimmte einem Wechsel in die Bundesliga zu.