Flick nach DFB-Debakel: "Ich war auch enttäuscht" – Löw-Entscheidung zu Müller und Boateng "respektieren"

Die herbe 0:6-Pleite der Nationalmannschaft am vergangenen Mittwoch in Spanien ist auch an Bayern-Trainer Hansi Flick nicht spurlos vorübergegangen. "Ich habe das Spiel gesehen und war enttäuscht über die Art und Weise, wie wir gespielt haben", sagte der Coach am Freitag auf der Pressekonferenz vor dem Spiel seiner Mannschaft gegen Werder Bremen am Samstag (15.30 Uhr, Sky). "Aber auch so eine Klatsche ist möglich im Fußball", meinte der ehemalige Assistent von Bundestrainer Joachim Löw und fügte in Richtung seines langjährigen Kollegen hinzu: "Man muss die Lehren daraus ziehen, aber das ist nicht meine Aufgabe."

