Bayern-Trainer Hansi Flick gibt Einblick in Startelf-Pläne: Corentin Tolisso fällt aus, Tanguy Nianzou dabei

Er sollte eigentlich Joshua Kimmich vertreten, doch daraus wird vorerst nichts. Corentin Tolisso fehlt dem FC Bayern im kommenden Bundesliga-Heimspiel gegen Werder Bremen. Der französische Nationalspieler klagt über muskuläre Probleme im Oberschenkel und steht dem Rekordmeister am Samstag nicht zu Verfügung. "Wir müssen schauen, ob es für Mittwoch reicht", blickte Bayern-Coach Hansi Flick am Freitag bereits in Richtung des Champions-League-Spiels gegen RB Salzburg. Doch wie plant der Chef-Trainer für das nächste Match in der Bundesliga? "Ich habe schon ein Gedanken-Spiel, werde es aber nicht verraten", sagte Flick.

