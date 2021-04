Bayern-Trainer Flick erklärt: So planen wir ohne Lewandowski im Top-Spiel gegen Leipzig - Rückkehr noch offen

Hansi Flick jammert nicht - auch nicht nach dem Ausfall von Weltfußballer Robert Lewandowski. Zum Start in wegweisende Wochen des FC Bayern mit dem Bundesliga-Gipfel gegen RB Leipzig und dem Königsklassen-Knaller gegen Paris Saint-Germain als erste Aufgaben arbeitete der Erfolgscoach stattdessen umgehend an Lösungen für die verschärften personellen Probleme des Triple-Siegers. Auf der Pressekonferenz vor dem Bundesliga-Kracher in Leipzig am Samstag (18.30 Uhr/Sky) erklärte Bayern-Trainer Flick, wie er ohne den verletzten Robert Lewandowski plant.

