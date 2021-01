Deutschland oder England? Das sagt Bayern-Trainer Hansi Flick zu den Optionen von Talent Jamal Musiala

Jamal Musiala muss sich wohl schon in den nächsten Wochen zwischen zwei Nationen entscheiden - Deutschland oder England. Für welches Land startet das 17 Jahre alte Talent des FC Bayern München seine A-Nationalmannschaft-Karriere? Bayern-Trainer Hansi Flick gibt vor dem Bundesliga-Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim am Samstag (15.30 Uhr/Sky) seine Einschätzung ab.

Musiala hat sowohl die englische als auch die deutsche Staatsbürgerschaft. Er wurde in Stuttgart geboren, wuchs aber in Fulda und London auf. Zuletzt bestritt er Länderspiele für Englands U21-Team, in der U16 war er allerdings noch für den Nachwuchs des DFB aufgelaufen. Sollte Musiala tatsächlich im März in der WM-Quali - also einem Pflichtspiel - für Deutschlands A-Team zum Einsatz kommen, wäre er für den DFB festgespielt und könnte nicht mehr zum englischen Verband wechseln.