"Grenzen überschritten": Bayern-Trainer Flick verteidigt Salihamidzic nach Hass-Botschaften

Flick bekräftigte auf der Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel bei Mainz 05 am Samstag (15.30 Uhr/Sky), dass seine Differenzen mit Salihamidzic stets nur inhaltlicher Natur waren. "Bei allen Dingen, die Brazzo und ich hatten, ist es nie ins Persönliche gegangen" , so Flick, der mit Blick auf den Hass gegen Salihamidzic klarstellte: "Es sind Grenzen überschritten worden, ein No-Go."

Flick lobt Salihamidzic: "Hat einen ganz enormen Anteil"

Im Streit zwischen Flick und Salihamidzic hatten einige Fans den Trainer offenbar zu vehement verteidigen wollen und waren dabei gehörig über das Ziel hinaus geschossen. "Der FC Bayern stellt sich geschlossen und mit Nachdruck gegen Anfeindungen in Richtung Hasan Salihamidzic", sagte Präsident Herbert Hainer in einer Mitteilung: "Sachliche Kritik ist selbstverständlich immer zulässig. Persönliche Angriffe und Hetze verurteilen wir allerdings auf das Schärfste." Das bekräftigte auch Flick.

"Wir müssen aufpassen, dass solche Dinge nicht an der Tagesordnung sind. Es geht um Fußball, und der ist wichtig - es gibt im Leben aber noch wichtigere Dinge", so der 56-Jährige, der mit Blick auf die Beschimpfungen von Salihamidzic nachschob: "Das sind Dinge, die ich absolut missbillige." Man habe gemeinsam "hoffentlich" sieben Titel in zwei Jahren zu feiern. Flick betonte: "Brazzo hat einen ganz enormen Anteil, dass wir so erfolgreich sind."