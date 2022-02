Bayern-Form, Adeyemi-Wechsel und Champions-League-Favoriten: Das sagt Lothar Matthäus

Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus rechnet nach der Bundesliga-Schlappe des FC Bayern in Bochum (2:4) mit einer deutlichen Reaktion der Münchner im Achtelfinale der Champions League gegen RB Salzburg. "Es war ein Sahne-Tag für Bochum, bei den Bayern waren die richtige Einstellung und Konzentration nicht vorhanden. Bruder Leichtfuß war mit im Spiel. Alle fünf Niederlagen der Saison inklusive des Ausscheidens im DFB-Pokal in Gladbach waren gegen Mannschaften, die hinter Bayern in der Tabelle stehen", sagte der 60-Jährige bei einem Pressegespräch eines Wettanbieters: "Aber ich bin mir sicher, dass sich die Bayern die sechs Punkte Vorsprung vor dem BVB nicht nehmen lassen. Bayern wird Meister. Der BVB auf keinen Fall, dafür sind die Dortmunder nicht stabil genug. Außerdem müssen sie in der Rückrunde noch nach München." Am Montag sprach der deutsche Rekord-Nationalspieler zudem über... Anzeige

...die Aussichten vor dem Duell mit RB Salzburg: "Mir tun die Salzburger leid, denn zwei Mal hintereinander verlieren die Bayern nicht. Der Hunger ist da, die Motivation jetzt umso mehr. Sie hätten sicher am liebsten schon am Dienstag gespielt, um die Niederlage wettzumachen. Wenn der FC Bayern ein Spiel so verloren hat, dann haben sie immer eine Reaktion gezeigt und das wird ihnen gelingen, da mache ich mir keine Sorgen. Mein Tipp: Bayern ist Favorit. Ich hoffe, dass nicht schon alles vor dem Rückspiel entschieden sein wird und tippe ein 2:0 für die Bayern."

...Salzburgs Stürmer Karim Adeyemi: "Er bringt viel mit: Die Geschwindigkeit, die Dribbelstärke, die Durchsetzungsfähigkeit, den guten Abschluss. Er ist ein ähnlicher Spieler wie Serge Gnabry, der auch viel in den Strafraum geht und dadurch Elfmeter herausholt. Adeyemi wird nicht mehr lange in Salzburg spielen wie man hört. Er wird bald in die Bundesliga wechseln. Für den BVB wäre es ein guter Transfer, auch die Leipziger wollen ihn, aber ich glaube, dass er mit dem BVB schon sehr weit ist."



...die Favoriten in der Champions League: "Die englischen Vereine wie Manchester City, der FC Liverpool und der FC Chelsea. Dazu kommt der FC Bayern, wenn sie von Verletzungen verschont bleiben und ihre defensiven Probleme abstellen können. Dahinter kommen Real Madrid und Paris Saint-Germain. Wenn ich mich festlegen müsste, würde ich auf Manchester City tippen. Denn irgendwann muss es Pep Guardiola ja mal schaffen."

...die Abwehrprobleme der Bayern: "Bei zwei Spielern stimmt das Preis-Leistungs-Verhältnis nicht: Upamecano und Hernández. Da erwartet man mehr. Upamecano ist noch nicht angekommen, er wirkt ein bisschen wie ein Fremdkörper, er bringt meiner Meinung nach zu wenig. Anlaufschwierigkeiten sind ja okay. Andererseits ist er schon sieben, acht Monate bei Bayern, hat mit Julian Nagelsmann denselben Trainer wie zuletzt bei RB Leipzig – wie lange soll er noch Zeit bekommen? Als Fehleinkauf würde ich Upamecano nicht bezeichnen. Hernández ist häufig zu langsam in den Zweikämpfen und Schwächen im Spielaufbau, macht viele Fouls. Aber ich würde nicht gerne gegen ihn spielen."

...den Wechsel von Niklas Süle zum BVB: "Anscheinend ist etwas vorgefallen. Kleine Dinge, die Niklas nicht gepasst haben. Es ging nie ums Geld. Er hatte zwei Angebote aus England, das weiß ich, eins davon aus Newcastle, da hätte er viel mehr Geld verdienen können. Er hat sich nicht vom Verein unterstützt gefühlt. Man hat Süle häufig alleine im Regen stehen lassen, andere Spieler wie Sané oder Coman wurden mehr unterstützt."

...einen möglichen Nachfolger für Süle bei Bayern: "Es ist eine schwierige Situation für die Bayern. Ich kann mir nicht vorstellen, dass im Sommer große Transfers laufen werden, denn man will ja unbedingt die drei Musketiere Manuel Neuer, Thomas Müller und Robert Lewandowski halten und mit ihnen verlängern – und das wäre ein finanzieller Kraftakt. Ich würde mit allen drei Spielern sofort verlängern – keine Frage! Es ist ein Wahnsinn, was sie in den letzten rund zehn Jahren für den Verein geleistet haben. Und: Die werden ja nicht schlechter! Es sind Qualitätsspieler, Unterschiedspieler. Ohne die drei wird’s irgendwann mal schwierig für die Bayern."