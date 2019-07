Bayern-Legende Franck Ribéry über seine Zukunft: "...dann hätte ich gerne Klarheit"

Bei welchem Verein setzt Franck Ribéry seine Karriere fort? Auf diese Frage kann der Franzose noch keine Antwort geben. Zuletzt wurde der 36-Jährige mit einem Wechsel nach England in die Premier League in Verbindung gebracht.

"Ich fühle mich wirklich sehr gut. Meine Entscheidung über die Zukunft steht noch aus, innerhalb der nächsten zwei Wochen hätte ich gerne Klarheit. Es gibt viele gute Angebote aus Europa, aber ich muss auch auf die Familie, meine Kinder gucken. Wenn du so lange bei Bayern warst und das deine zweite Heimat wurde, ist der Schritt weg von hier nicht leicht", sagt Ribéry gegenüber der Sport Bild.

Bericht: Ousmane Dembélé will nicht zum FC Bayern wechseln: "Chancen gleich null"

Ribéry war 2007 von Olympique Marseille zu den Bayern gekommen und hat sich mit dem Double verabschiedet. Den deutschen Rekordmeister behält er trotzdem fest im Blick - auch in puncto Transferpolitik. "Ich beobachte genau, was bei Bayern passiert. Sie wollen offensichtlich noch einige Spieler holen. Es gab viele Abgänge, die der Verein kompensieren muss. Bayern braucht Qualität, sie müssen investieren, nachrüsten! Ich verfolge selbst sehr gespannt, was sie machen.“