Vor Kracher gegen Bayern: Frankfurt zittert um Silva - Einsatz-Garantie für Rode 

Das Torjäger-Duell am Samstag zwischen André Silva und Robert Lewandowski wackelt. Der Stürmer von Eintracht Frankfurt droht gegen den FC Bayern (15.30 Uhr/Sky) auszufallen. Wie SGE-Trainer Adi Hütter erklärte, sei der portugiesische Angreifer "leicht angeschlagen". Zudem habe sich Flügelspieler Erik Durm bei der Trainingseinheit am Donnerstag "leicht verletzt". Muss die Eintracht im Bundesliga-Kracher sogar auf beide Stammspieler verzichten? "Ich hoffe natürlich, dass es für beide bis am Samstag reicht", so Hütter, der über Silva nachschob: "Er musste das Training am Mittwoch abbrechen und konnte heute nicht trainieren. Er hat Probleme im Rücken. Wir unternehmen natürlich alles, dass André fit wird für das Spiel am Samstag. Das ist natürlich eine sehr, sehr wichtige Personalie."

Besonders ein Ausfall von Silva wäre richtig bitter für die SGE. Der Portugiese traf nach der Corona-Pause fleißig für den Champions-League-Aspiranten. Inzwischen kommt der 25-Jährige in dieser Saison auf 18 Tore in 20 Bundesliga-Spielen und liegt damit hinter Bayern-Star Robert Lewandowski (25 Treffer) auf Platz zwei der Torjägerliste im deutschen Oberhaus. Als Ersatz für Silva würde Leih-Rückkehrer Luka Jović zur Verfügung stehen. Noch wartet der Serbe nach seinem Wechsel von Real Madrid zurück zur Eintracht auf seinen ersten Startelf-Einsatz. Sicher ist bereits jetzt, dass Sebastian Rode gegen seinen Ex-Klub auflaufen darf. "Er wird am Samstag spielen, wenn im Training nichts passiert. Er wird gegen seinen Ex-Verein top motiviert sein und an die Leistungen vor seiner kleinen Verletzung anknüpfen wollen", erklärte Hütter.