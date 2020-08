Bayern-Legende Franz Beckenbauer adelt "Zauberer" Hansi Flick: "Mannschaft zum Leben erweckt"

Franz Beckenbauer hat Trainer Hansi Flick für seine herausragende Arbeit beim Gewinn des Triples mit dem FC Bayern München in höchsten Tönen gelobt. "Er hat die Mannschaft wieder zum Leben erweckt durch seine freundliche und verbindliche Art. Die Mannschaft ist für ihn gelaufen. Um aus so einem Haufen eine Einheit zu machen, musst du schon ein Zauberer sein", sagte der 74-jährige Bayern-Ehrenpräsident im Interview mit der Bild.

Die Münchner haben sich zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte das Triple aus Königsklassen-Titel, Meisterschaft und DFB-Pokal gesichert. Beckenbauer rechnet jetzt mit einer längeren Zeit von Flick als Chef-Trainer des FC Bayern. "Klar, es gibt Barcelona, Real Madrid und ein paar andere. Ich glaube aber, dass Hansi noch einige Jahre bei Bayern bleibt und dann sagt: 'Ich war lange genug da, lasst mich frei'" , meint der 74-Jährige.

Nach dem Finalspiel verbringt die Mannschaft und Delegation des deutschen Rekordmeisters noch einen gemeinsamen letzten Abend im Teamhotel in Lissabon. Die Stimmung ist ausgelassen. ©

So feiert der FC Bayern den Champions-League-Titel 2020 in Lissabon

Flick war im vergangenen Sommer als Co-Trainer engagiert worden, trat nach der Trennung von Niko Kovac im November aber die Nachfolge an. Damals wurde oft noch über eine schwache Bayern-Mannschaft gesprochen. Doch nach der Übernahme des früheren Co-Trainers der deutschen Nationalmannschaft kam der Erfolg zurück. "Wir haben wirklich hart gearbeitet, dass wir so erfolgreich waren. Es gibt einen schönen Spruch: Erfolg ist nur gemietet - und die Miete ist jeden Tag fällig. Und genau das ist eine Sache, die die Mannschaft in ihrer Einstellung jeden Tag zeigt", sagte Flick.