Bayern gegen Schalke trotz Entscheid zur Fan-Rückkehr ohne Zuschauer? Aktuell zu hohe Corona-Inzidenz in München

Anzeige

Zum Saisonauftakt gegen den FC Schalke 04 könnten in München laut der neuen bundesweiten Regelung zur Fan-Rückkehr mehrere tausend Fans des FC Bayern die Partie verfolgen. Allerdings ist es unwahrscheinlich, dass das auch so kommt. Denn in München infizieren sich innerhalb von sieben Tagen zu viele Menschen mit dem Coronavirus.

Die von den Ländern festgelegte Inzidenz über sieben Tage pro 100.000 Einwohner liegt für die Rücckehr von Zuschauern in die Stadien bei 35 und das Infektionsgeschehen muss klar eingrenzbar sein. In München betrug sie am Dienstag aber 40,09. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder muss demnach wohl noch ein bisschen darauf warten, seinen Probelauf im populärsten bayerischen Stadion laufen zu lassen.