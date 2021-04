Bayern-Gegner mit Corona-Fall: PSG-Profi Marco Verratti erneut mit Covid-19 infiziert

Corona-Wirbel bei Paris Saint-Germain : Der französische Meister muss im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League am kommenden Mittwoch (21 Uhr/Sky) beim FC Bayern München voraussichtlich auf Marco Verratti verzichten. Der 28 Jahre alte Italiener wurde nach der Länderspielphase in der WM-Qualifikation positiv auf das Coronavirus getestet, wie PSG am Freitagabend über Twitter mitteilte. Verratti werde die Quarantäneregeln respektieren, schrieb der Klub, ohne genauere Angaben zu machen. Kurios: Der Mittelfeldspieler war Anfang des Jahres schon einmal positiv getestet worden.

Mit Verratti verlieren die Pariser ihren Leistungsträger in der Mittelfeld-Zentrale. Der Nationalspieler kam in dieser Saison bisher in 26 Pflichtspielen zum Einsatz und war an sechs Treffern beteiligt. Der Klient von Star-Berater Mino Raiola stand zuletzt bei beiden Achtelfinal-Begegnungen in der Königsklasse gegen den FC Barcelona jeweils in der Startaufstellung. Vor Verratti wurde bereits Nationalmannschafts-Teamkollege Leonardo Bonucci von Juventus Turin nach der Länderspielpause positiv auf Corona getestet.