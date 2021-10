"Die Bayern ein Stück weit an die Wand gedrückt": Das sagen die Gladbach-Helden zur Pokal-Gala

Der Rekord-Pokalsieger FC Bayern ist beim 0:5 (0:3) am Mittwochabend von einer entfesselten Borussia aus Mönchengladbach wie nie zuvor in diesem Wettbewerb gedemütigt worden. Dabei wurden die Münchnern auch noch gnädig behandelt. Die höchste Pokalniederlage der Bayern überhaupt hätte sogar noch höher ausfallen können oder gar müssen. Während beim FCB eine frustrierte und schockierte Stimmung herrschte, war die Freude auf der anderen Seiten riesig. Nach einigen Rückschlägen zuletzt verzückte das Team von Trainer Adi Hütter den Anhang bei der Rückkehr der Fan-Massen vor 48.500 Zuschauern. "Oh, wie ist das schön", schallte es durch den Borussia-Park. Anzeige

Manu Koné (2. Minute), Ramy Bensebaini (15. und 21./Foulelfmeter) sowie der an allen fünf Toren beteiligte Breel Embolo (51. und 57.) sorgten für den ersten Pokalsieg Mönchengladbachs überhaupt gegen den alten Rivalen. Für die Borussia dürfte der denkwürdige Abend in die Vereins-Chronik eingehen. "Wir haben die Bayern ein Stück weit an die Wand gedrückt", sagte Gladbachs Sportchef Max Eberl und fügte hinzu: "Der Abend geht bestimmt in die Geschichte von Borussia Mönchengladbach ein." So ein Spiel müsse nun auch der Maßstab sein. "Es war ein großartiger Abend und eine großartige Leistung der Mannschaft, die sich vor allem in der ersten Hälfte in einen wahren Rausch gespielt hat. Von so einem Fußballfest träumt man, glaubt aber nicht, dass es wirklich Realität wird. Heute sind die Bayern auf einen Gegner gestoßen, der einfach besser war. Diesen Abend sollten wir genießen", sagte der Borussia-Sportchef.

Doppeltorschütze Embolo verriet nach dem Abpfiff, was die Gladbacher so angetrieben hat. "Der FC Bayern ist vielleicht die beste Mannschaft der Welt, das ist für uns ein Ansporn. Wir genießen den Abend. Das war ein perfekter Abend für alle Borussen", sagte der Doppeltorschütze, der die Stimmung im erstmals seit rund anderthalb Jahren wieder mit so vielen Fans gefüllten Stadion sichtlich genoss. Besser hätte das Timing für ein solches Spiel dahingehend nicht sein können.

Hütter: Das war "Weltklasse"

Nach einigen Enttäuschungen zuletzt sieht Coach Hütter die Pokal-Gala seines Teams nun als Maßstab an. "Wir müssen uns jetzt messen lassen an so einem Spiel", forderte der Österreicher: "Ich muss meiner Mannschaft ein Riesenkompliment machen. Die Mannschaft hat heute gezeigt, was in ihr steckt. Wie sie die Tore herausgespielt hat, war Weltklasse. Und gegen die Bayern lange Zeit defensiv kaum etwas zuzulassen, ist ebenfalls überragend. Ich kann mich nicht erinnern, so etwas Gutes schon einmal von einer eigenen Mannschaft gesehen zu haben. Wir freuen uns riesig über diesen historischen Sieg." Auch bei Keeper Yann Sommer war die Freude nach dem starken Auftritt gegen den deutschen Rekord-Meister und Rekord-Pokalsieger groß. Das Team habe eine gute Reaktion auf das schwache Spiel in Berlin gezeigt. Der Schlüssel zum Erfolg? "Gegen den Ball haben wir sehr aggressiv gespielt und die Räume, die sie uns gegeben haben, gefunden", erklärte Sommer.