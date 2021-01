Flick auch nächste Saison Bayern-Trainer? Präsident Hainer vermeidet klares Bekenntnis

Mit dem Triple in der vergangenen Saison hat sich Hansi Flick schon in seiner ersten vollen Spielzeit als Trainer des FC Bayern in die Geschichtsbücher eingetragen. Und auch wenn der FCB aktuell wieder von der Tabellenspitze grüßt und in der Champions League bisher überzeugte – dass Flick über die Saison hinaus Trainer der Münchener bleibt, schien zuletzt nicht sicher. Nun ist auch Präsident Herbert Hainer einem klaren Bekenntnis ausgewichen. "Er hat einen Vertrag bis 2023", sagte Hainer in einem Interview mit der Bild am Sonntag. Anzeige

Auf Nachfrage lobte Hainer den Trainer zumindest ausdrücklich: "Gehen Sie davon aus, dass wir die Arbeit von Hansi Flick wertschätzen", so der 66-Jährige. "Wir sind ihm sehr dankbar für das, was er geleistet hat. Er wird uns zu den nächsten Titeln führen", sagte Hainer. Eine feste Zusage, dass Flick auch kommende Saison auf der Trainerbank des deutschen Branchenprimus sitzen wird, umschiffte er damit aber.

Zwist mit Salihamidzic? Gerüchte über Flick-Abschied

Die Sport Bild hatte jüngst berichtet, dass ein Verbleib von Flick über die Saison hinaus keineswegs sicher sei. Durch den Abgang von Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge zum Jahresende verliere der Trainer seine engste Bezugsperson in der Klubführung. Mit Sportvorstand Hasan Salihamidzic gebe es zudem Spannungen. Flick tat Gerüchte über ein belastetes Verhältnis am Samstag nach dem 4:1 gegen Hoffenheim vorsichtig ab: "Letztendlich geht es darum, wir beide haben den Anspruch, dass wir aus der Mannschaft möglichst eine erfolgreiche Mannschaft machen und natürlich ist es so, dass wir ab und zu unterschiedlich diskutieren, das gehört dazu", sagte er bei Sky. Auch Salihamidzic bezeichnete das Verhältnis als "völlig normal".