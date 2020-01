Bayern-Sportdirektor Hasan Salihamidzic reagiert auf Hansi Flicks Forderung nach Winter-Verstärkung

"Wir brauchen auf jeden Fall noch Verstärkung", sagte Flick der Süddeutschen Zeitung. Der 54-Jährige benannte auch die Anzahl an Akteuren und die konkreten Positionen: "Ich denke da an mindestens zwei Spieler – auf jeden Fall einen für die Defensive und vielleicht auch für die offensive Außenbahn." Salihamidzic hatte zuletzt mehrmals auf die Schwierigkeit von erfolgreichen Winter-Transfers hingewiesen. Er sagte aber auch auf der Anreise nach Katar am vergangenen Wochenende: "Wir lassen uns alle Optionen offen und werden sehen, was möglich ist."