Bayern-Sportdirektor Salihamidzic erklärt gescheiterten Werner-Transfer: "Braucht mehr Räume"

"Timo Werner braucht mit seiner Schnelligkeit mehr Räume, die hatte er in dem System, das Leipzig gespielt hat. Das System bei RB hat sich nun zwar geändert, aber dennoch ist es vorne nicht so eng wie bei uns", sagt Salihamidzic im Gespräch mit der Sport Bild. Es habe Bedenken gegeben, dass es für den Nationalspieler in der Bayern-Formation kein Platz gewesen wäre. "Timo Werner ist ein guter Spieler, der eine hervorragende Hinrunde gespielt hat. Allerdings haben wir Robert Lewandowski. Robert ist ein Stürmer, der zu unserer Spielweise ideal passt", so Salihamidzic.

Für den damaligen Bayern-Trainer Niko Kovac hatte eine Werner-Verpflichtung angeblich keine Priorität. Ganz anders hätte das wohl unter dem jetzigen Coach Hansi Flick ausgesehen. Aktuell würde man sich über einen Spieler wie Werner im Kader freuen. Denn zum Bundesliga-Rückrundenstart am 19. Januar gegen Hertha BSC fallen die Abwehrspieler Niklas Süle, Javi Martínez und Lucas Hernández sowie die Angreifer Kingsley Coman und Serge Gnabry aus. Dazu kommt der in Berlin gesperrte Nationalspieler Joshua Kimmich. "Gemeinsam werden Hasan und ich noch einmal analysieren, was machbar ist und was nicht", sagte Flick zuletzt zu möglichen Transferaktivitäten in der Winterpause.