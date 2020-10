Bayern-Sportvorstand Hasan Salihamidzic über die Transfer-Politik und Neuzugänge: "Ein großes Puzzle"

Nach dem Zugang des bereits von 2015 bis 2017 bei Bayern spielenden Costa verweist Salihamidzic auf die "sogar stärker" besetzten Flügelpositionen als in der Vorsaison: "Vier Spieler mit unterschiedlichem Profil, die stark sind im Offensivdribbling. Das wird uns unberechenbar machen." Und bei Sarr ist sich der Bayern-Sportvorstand sicher: "Wir werden an ihm Freude haben." Er bringe "Erfahrung und Stabilität" mit. Einen Rechtsverteidiger wie den Franzosen suchten die Münchner schon lange als Backup hinter Landsmann Benjamin Pavard.

Die vollzogene weitere Kader-Auffrischung nach den lange feststehenden Zugängen von Leroy Sané (24), Alexander Nübel (24) und Tanguy Nianzou (18) könnte nach den schwachen Auftritten zuletzt für neuen Schwung sorgen. Und nicht für Frust bei den talentierten Nachwuchsspielern. Salihamidzic sagt mit Blick auf die hohe Belastung in den kommenden Monaten, dass "jeder von den jungen Spielern seine Einsätze" bekommen werde: "Die jungen Spieler brauchen Spieleinsätze, sie werden spielen müssen - manche oder alle immer wieder in der U 23." Das Debüt der Neuzugänge lockt am 15. Oktober in der verlegten ersten Pokalrunde gegen Fünftligist 1. FC Düren, zwei Tage später folgt das Ligaspiel bei Arminia Bielefeld. Beim Champions-League-Auftakt am 21. Oktober gegen Atlético Madrid sind die Bayern dann ungleich härter gefordert.