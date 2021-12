Bayern-Star Joshua Kimmich erklärt Umdenken bei Corona-Impfung - Gehaltskürzung verständlich

Nationalspieler Joshua Kimmich hat nach emotionalen Debatten und einer Corona-Infektion seine Impfung angekündigt. Im Gespräch mit dem ZDF bedauerte der 26-jährige Mittelfeldspieler des FC Bayern München, sich nicht früher zu dem Piks entschlossen zu haben. "Ich habe lange Zeit Risiken gesehen und dachte, ich kann mich selbst vor der Krankheit schützen, wenn ich mich an die entsprechenden Maßnahmen halte. Und dadurch, dass ich alle drei Tage getestet wurde, konnte ich auch ausschließen, dass ich eine Gefahr für die anderen darstelle, was für mich auch wichtig war“, sagte Kimmich. Anzeige

Und weiter: "Im Endeffekt habe ich dann zu spüren bekommen und selbst gemerkt, dass man es eben nicht nur durch eigenes Verhalten beeinflussen kann, ob man mit dem Virus in Kontakt kommt oder nicht. Wir hatten auch in der Mannschaft den einen oder anderen Fall, weshalb ich in Quarantäne musste. Und da wurde mir dann schon bewusst: Du hast es nicht nur in der eigenen Hand." Nun wolle er sich impfen lassen und hatte während seiner "zweiten Quarantänephase als Kontaktperson" bereits einen entsprechenden Termin gehabt: "Leider kam mir dann die Erkrankung zuvor.“

Der Mittelfeldspieler über sein weiteres Vorgehen: "Jetzt ist es erstmal so, dass ich in ein paar Tagen als genesen gelte. Dieser Status dauert dann eine gewisse Zeit lang an. Wenn es dann empfohlen wird und der Zeitpunkt da ist, werde ich mich impfen lassen.“ Der FC Bayern hatte Kimmich während seines Ausfalls das Gehalt gekürzt - für den DFB-Star ein nachvollziehbarer Schritt. "Absolut kann ich das nachvollziehen. In der Thematik gibt es keine zwei Meinungen. Das war das gute Recht des Vereins. Davon haben sie Gebrauch gemacht. Deshalb hat man das zu akzeptieren", sagte er.

Kimmich hatte sein Impfzaudern zunächst mit "ein paar Bedenken, gerade, was fehlende Langzeitstudien angeht" erklärt. Vielen Experten zufolge sind solche langfristigen Nachwirkungen bei Impfungen gegen Covid-19 aber ausgeschlossen. Neben Kimmich waren bis vor einigen Wochen noch vier weitere Profis des FC Bayern ungeimpft. Insgesamt haben sich in den beiden Profiligen nach Angaben der Deutschen Fußball Liga deutlich mehr als 90 Prozent der Spieler impfen lassen.