Bericht: Bayern-Talent Joshua Zirkzee kurz vor Transfer zu Serie-A-Klub Parma Calcio

Der FC Bayern und Parma Calcio verhandeln derzeit offenbar konkret über einen Wechsel von Joshua Zirkzee in die Serie A. Wie der italienische Transfer-Experte Gianluca Di Marzio und Sky übereinstimmend berichten, könnte es zu einer Leihe mit anschließenden Kaufoption kommen. Demnach soll die Ablösesumme im Falle eines festen Wechsels im kommenden Sommer bei etwa 15 Millionen Euro liegen.

Anzeige

Zuletzt wurde Zirkzee auch mit einem Wechsel in die Premier League zum FC Everton in Verbindung gebracht. Der holländische Junioren-Nationalspieler sei zwar auch mit dieser Option einverstanden, doch laut Sky führe Parma Calcio das Rennen um den 19-jährigen Angreifer an. Noch in dieser Woche könne es die Vollzugsmeldung geben. Beim FC Bayern besitzt Zirkzee noch einen Vertrag bis Ende Juni 2023. Seinen Marktwert schätzt das Portal transfermarkt.de aktuell auf neun Millionen Euro.